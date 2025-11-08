Milei llegó a Santa Cruz y se prepara para viajar a La Paz, donde asistirá a la asunción de Rodrigo Paz

A las 2:40 de la madrugada de este sábado aterrizó en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, procedente de Estados Unidos.

El mandatario argentino llegó acompañado de su comitiva oficial para participar en la ceremonia de posesión del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, prevista para este sábado en la ciudad de La Paz.

Tras su arribo, Milei no brindó declaraciones a los medios de comunicación y se dirigió directamente al vehículo oficial que lo trasladó al hotel donde descansará por unas horas. Se espera que retome su agenda en la mañana, cuando viaje hacia la sede de Gobierno.

De acuerdo con el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, el presidente Milei partirá desde Santa Cruz a las 09:30 en un vuelo especial hacia el aeropuerto de El Alto, donde su llegada está prevista para las 10:20.

Durante su estadía, Milei participará en la sesión inaugural de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la ceremonia oficial de entrega del Bastón de Mando presidencial a Rodrigo Paz.

El viaje del mandatario argentino será breve: su retorno a Buenos Aires está programado para las 14:00 del mismo día, en un vuelo especial, tras cumplir con los actos protocolares.

Esta es la primera visita oficial de Javier Milei a territorio boliviano desde que asumió la presidencia argentina, y forma parte de la agenda diplomática que el mandatario desarrolla en la región.

