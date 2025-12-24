Pudo ser una tragedia: choque entre dos vehículos causa alarma y daños en una vía de La Paz

Un violento accidente de tránsito llamó poderosamente la atención de vecinos y transeúntes en la ciudad de La Paz, luego de que dos vehículos colisionaran de manera estrepitosa, dejando uno de los motorizados con serios daños materiales.

De acuerdo con las imágenes registradas, uno de los vehículos —de color blanco o plateado— dio un giro completo de 360 grados y quedó atravesado en medio de la vía, evidenciando la magnitud del impacto.

El choque generó momentos de tensión en el sector. En el lugar se observan marcas de frenado en el asfalto, lo que da cuenta del intento de evitar la colisión. Finalmente, uno de los motorizados terminó impactando contra un poste de alumbrado público, lo que evitó que el vehículo se estrellara contra una pensión donde, en ese momento, se encontraban varias personas.

Vecinos indicaron que el otro vehículo circulaba por su ruta habitual, mientras que el impacto habría sido provocado por un exceso de velocidad, aunque esta información deberá ser confirmada por las autoridades competentes.

Asimismo, se informó de manera preliminar que uno de los conductores podría pertenecer a una institución, ya que algunos testigos aseguraron haber visto parte de un uniforme; sin embargo, este dato no fue confirmado oficialmente.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, aunque el hecho generó alarma y reavivó el pedido de los vecinos para reforzar los controles de tránsito y evitar accidentes de esta magnitud.

