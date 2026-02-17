Mientras el país celebraba las fiestas de Carnaval, la situación en los recintos penitenciarios de Bolivia se mantuvo bajo control. El director general de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida, informó este martes que no se registraron alteraciones del orden interno ni hechos de violencia durante el fin de semana y los feriados de carnestolendas.

Resultados de las requisas preventivas

Según el reporte oficial brindado hasta la mañana de este martes, la tranquilidad en las cárceles fue el resultado de una serie de operativos y requisas ejecutados a nivel nacional. Estos controles permitieron el decomiso de diversos objetos prohibidos que suelen ser detonantes de conflictos:

Bebidas alcohólicas: Se evitó su ingreso y consumo masivo.

Armas blancas: Retiradas de circulación para prevenir agresiones.

Tecnología: Incautación de teléfonos celulares y cargadores de dispositivos móviles.

"Cárceles sin borracheras"

Con un tono de satisfacción por los resultados, Mérida resaltó el comportamiento de la población penitenciaria ante los controles estrictos.

“Me atrevería a decir que se han vuelto abstemios, no hay borrachera”, sostuvo la autoridad, subrayando que la ausencia de alcohol fue clave para evitar que se afecte el orden público dentro de los penales.

Régimen Penitenciario espera concluir la jornada de feriado en las mismas condiciones de normalidad. Una vez finalizados todos los operativos de la temporada, se presentará un informe detallado al Ministro de Gobierno sobre los resultados y los alcances de los controles fronterizos y de seguridad interna aplicados en cada departamento, según reporta Erbol.

