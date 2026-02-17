TEMAS DE HOY:
Policial

Comparsero apuñalado en Equipetrol continúa internado y bajo vigilancia médica

Paramédicos lograron frenar la hemorragia antes de trasladar al paciente a una clínica cercana.

Ximena Rodriguez

17/02/2026 13:09

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El estado de salud del ciudadano atacado en el Cuarto Anillo y avenida San Martín, de la capital cuceña, es monitoreado de cerca tras ser evacuado de emergencia a una clínica cercana. Los equipos de primera respuesta lograron estabilizar al paciente, quien presentaba una herida de arma blanca.

"El herido se estaba comenzando a desangrar, se ha hecho un empaquetamiento de la herida y llevado a la zona más cercana", informó el paramédico que atendió el caso.

Según el reporte sanitario, la intervención inmediata fue determinante para evitar un desenlace fatal ante la gravedad del apuñalamiento.

El especialista explicó que todo paciente con este tipo de lesiones tiende a una descompensación rápida si no recibe auxilio profesional. "En este caso ha sido oportuna la situación para que los paramédicos puedan intervenir y evacuarlo inmediatamente", destacó la vocería médica.

Mientras la víctima continúa internada bajo observación, las autoridades policiales ya han iniciado las investigaciones para capturar al responsable. Se busca determinar si el hecho fue producto de un atraco o de un altercado entre comparseros en las afueras del parqueo.

