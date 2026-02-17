Violento choque contra un poste en Equipetrol deja dos heridos

El último día de los festejos de Carnaval se vio empañado por un violento accidente vial registrado en la zona del tercer anillo externo de la avenida San Martín, en la capital cruceña. Un vehículo particular perdió el control durante la madrugada y terminó estrellándose de forma frontal contra un poste de alumbrado público.

En el interior del vehículo se encontraban dos personas que resultaron heridas debido a la fuerza del choque contra el ornato público. Ambos ocupantes recibieron auxilio y fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

El informe preliminar detalla que el motorizado sufrió daños de consideración tras el contacto con la estructura eléctrica en la vía pública.

