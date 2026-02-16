Aprehenden a tres personas por estafa en la venta de graderías del Carnaval de Oruro

Tres personas fueron aprehendidas acusadas de estafar a decenas de asistentes al Carnaval de Oruro, tras vender presuntamente un mismo espacio en graderías a múltiples compradores.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que el Ministerio Público inició una investigación formal por el delito de estafa.

“Se ha procedido a la aprehensión de tres ciudadanos que habrían vendido un mismo espacio a varias personas, generando un perjuicio económico considerable”, señaló la autoridad.

El hecho se registró en graderías irregulares instaladas en inmediaciones de las calles León y 6 de Agosto, donde los sindicados ofrecían asientos asegurando ser propietarios del lugar. Cada espacio era comercializado por aproximadamente Bs 800 e incluía supuestos “combos” con servicios adicionales como filmación y souvenirs.

El conflicto estalló el 14 de febrero, cerca del mediodía, cuando cientos de personas llegaron al sector para ocupar sus asientos durante el tradicional Sábado de Peregrinación. Al intentar ingresar, encontraron que los mismos espacios ya estaban ocupados por otros compradores, lo que provocó reclamos y momentos de tensión.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los denunciados habrían proyectado el ingreso de más de mil personas en ese sector, utilizando una modalidad similar en anteriores actividades carnavaleras, como el Último Convite.

El Ministerio Público anunció que realizará todos los actos investigativos necesarios para determinar la cantidad exacta de víctimas y cuantificar el daño económico ocasionado.

