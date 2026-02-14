Oruro: Ultiman detalles del armado de graderías para el Carnaval

Restan pocas horas para el inicio de la Peregrinación del Carnaval de Oruro 2026, por ello se están ultimando los detalles, principalmente de seguridad sobre el armado de graderías.

Alrededor de 60.000 bailarines recorrerán más de 4 kilómetros en devoción de la Virgen del Socavón en Oruro.

Alrededor de la plaza 10 de Febrero en Oruro se puede observar mucho movimiento de instalación de luces, techos y pantallas para que desde las 07:00 de la mañana de este sábado 14 de febrero se viva el carnaval.

Son 52 fraternidades que harán el recorrido con mucha fe y devoción hasta la basílica menor del socavón. Los visitantes están con mucha expectativa del desarrollo del evento. Personas que están llegando desde dentro y fuera de nuestras fronteras.

Las calles de Oruro también fueron adornadas con el pintado de pisales que esta gestión estará inspirada en el mito de las cuatro plagas: sapo, lagarto, víbora y hormigas.

En cuanto a los precios de los asientos, depende mucho de la locación, donde, según normativa municipal, los costos van desde los Bs 200 hasta los Bs 900; si se incumplen estas disposiciones, los comerciantes serán pasibles de sanciones.

Desde las terminales terrestres de La Paz y Cochabamba se reporta gran afluencia de personas que se dirigen a Oruro. Desde la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), se recomienda a los viajeros no cancelar más de Bs 85, que es el tope de la tarifa del pasaje.

