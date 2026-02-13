Carnaval con responsabilidad: Salud reparte miles de preservativos

El Ministerio de Salud de Bolivia dispuso la distribución de 333.400 preservativos a nivel nacional durante las celebraciones de Carnaval, como parte de una estrategia para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH.

La medida busca promover el autocuidado, especialmente entre jóvenes y poblaciones vulnerables, en una de las épocas del año con mayor movilidad y actividades sociales.

Llamado al autocuidado

La viceministra Roxana Salamanca, de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, exhortó a la población a tomar conciencia sobre su salud.

La autoridad remarcó que la prevención es clave para evitar contagios que pueden afectar la calidad de vida de las personas.

Refuerzo en Santa Cruz y Oruro

Además de los preservativos, el Ministerio informó que en Santa Cruz de la Sierra y Oruro se contará con sueros antiveneno ante posibles picaduras de arañas.

Asimismo, en todo el país se habilitaron puntos de vacunación antirrábica para atender casos de mordeduras de perros.

Recomendaciones para viajeros

Salamanca también emitió recomendaciones para quienes viajen a zonas cálidas o tropicales como Coroico, Los Yungas o el oriente del país.

Entre las principales sugerencias están:

Usar ropa de algodón y manga larga

Aplicar repelente contra insectos

Utilizar mosquiteros

Mantener medidas básicas de higiene

Estas acciones ayudan a prevenir picaduras y enfermedades transmitidas por mosquitos.

Carnaval con responsabilidad

Las autoridades recordaron que el Carnaval es una época para celebrar, pero también para cuidarse. El uso de preservativos, la vacunación y la prevención de riesgos son fundamentales para disfrutar sin poner en peligro la salud.

