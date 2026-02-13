La app oficial del Carnaval ahora muestra los mejores restaurantes de Oruro

La aplicación móvil “Mi Carnaval”, desarrollada por la empresa estatal Mi Teleférico en coordinación con el Viceministerio de Culturas y Folklore, incorporó una guía digital con 28 restaurantes orureños que cuentan con certificación internacional.

La información fue confirmada este viernes por el Ministerio de Obras Públicas, que destacó el valor turístico y cultural de esta iniciativa en el marco del Carnaval de Oruro.

Según el reporte oficial, la guía gastronómica, avalada por el Viceministerio de Gastronomía, busca ofrecer a turistas nacionales y extranjeros una experiencia culinaria segura, de calidad y con identidad cultural.

“Con la aplicación Mi Carnaval no solo brindamos información útil, sino que también visibilizamos nuestra gastronomía certificada como parte fundamental de la experiencia cultural”, afirmó Christian Eduardo Rojas, gerente ejecutivo de Mi Teleférico.

Todo el Carnaval en tu celular

La app, disponible de forma gratuita en Google Play y App Store, concentra en un solo espacio:

El programa oficial del Carnaval

Los recorridos de las fraternidades

Atractivos turísticos

Ubicación de baños públicos

Pasos peatonales habilitados

Guía completa de restaurantes certificados

De esta manera, los visitantes pueden planificar mejor su estadía y disfrutar de una experiencia ordenada, segura y de calidad.

Funciona sin Internet

Uno de los principales beneficios de “Mi Carnaval” es que funciona sin conexión a Internet, lo que la convierte en una herramienta clave durante los días de mayor afluencia, cuando la señal suele verse saturada.

“Esta herramienta refleja la visión del Gobierno de mostrar al mundo lo mejor de Bolivia, integrando cultura, turismo, tecnología y desarrollo local”, agregó Rojas.

La iniciativa refuerza el posicionamiento de Oruro no solo como capital del folklore, sino también como un destino gastronómico de nivel internacional.

