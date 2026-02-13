¿Viajas al Carnaval de Oruro 2026? Estos son los números de emergencia

Ante la llegada de miles de visitantes por el Carnaval de Oruro 2026, el Comando Departamental de la Policía Boliviana activó un plan preventivo y difundió los números de emergencia para garantizar una atención inmediata ante hechos delictivos, accidentes o cualquier situación de riesgo.

Las autoridades exhortaron a la población y a los turistas a utilizar de forma responsable las líneas habilitadas y reportar oportunamente cualquier incidente. Los números disponibles son:

FELCC: 252-5192

252-5192 FELCV: 62805818

62805818 Bomberos: 119

119 Tránsito: 63962706

63962706 Policía Caminera: 76811048

Asimismo, desde la institución verde olivo se informó que el operativo de seguridad se intensificó en distintos puntos estratégicos de la ciudad con el fin de prevenir robos, extravíos, hechos de violencia y accidentes de tránsito durante las actividades centrales del carnaval, que se desarrollarán hasta el 17 de febrero.

Los números de emergencia habilitados

Actividades centrales

Las fechas principales serán el sábado 14 y domingo 15, con la tradicional peregrinación al Santuario del Socavón y la Entrada Folclórica, en honor a la Virgen del Socavón. También forman parte del programa el Corso del Carnaval (15), el Día de la Tradición (16) y el Martes de Ch’alla (17).

Se prevé la participación de más de 50 conjuntos folclóricos, alrededor de 20.000 bailarines y 30.000 músicos, lo que convierte a esta festividad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, en uno de los eventos más multitudinarios del país.

Desde la institución policial se pidió a la ciudadanía mantener medidas de autoprotección, evitar el consumo excesivo de alcohol, no descuidar objetos personales y acudir de inmediato a las unidades policiales ante cualquier emergencia, con el objetivo de que la celebración se desarrolle con orden y seguridad.

Mira la programación en Red Uno Play