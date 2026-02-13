TEMAS DE HOY:
Llegada de cisternas refuerza provisión de gasolina en Santa Cruz, según YPFB

Yacimientos aseguró que los despachos desde plantas se realizan las 24 horas en coordinación con la ANH y los surtidores privados (Asosur).

Red Uno de Bolivia

13/02/2026 10:59

Activan operativo logístico para garantizar la provisión de combustibles. Foto YPFB

Yussef Akly, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aseguró que la provisión del combustible está garantizada tanto en volumen como en calidad y descartó un escenario de desabastecimiento.

Aseguró que se aplican operativos logísticos para asegurar la provisión de gasolina en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de reforzar el abastecimiento antes del fin de semana y reducir la presión sobre el sistema de distribución.

Estamos realizando despachos de gasolina las 24 horas. El combustible está garantizado en volumen y calidad. Se trata de una situación puntual en Santa Cruz y no de un problema a nivel nacional”, afirmó.

Como parte de las acciones de refuerzo, YPFB confirmó la llegada masiva de cisternas con combustible procedentes de Arica y Cochabamba, lo que permitirá normalizar gradualmente el sistema de distribución en la capital cruceña.

La estatal petrolera informó además que el trabajo se realiza de manera coordinada con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Asociación Nacional de Surtidores y Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur), con el fin de restablecer plenamente el abastecimiento en los surtidores.

Asimismo, se reforzaron los canales de control y atención para garantizar la calidad del combustible que se comercializa, en un contexto de alta demanda por el feriado largo de Carnaval.

