Abogada denuncia amenazas a familia de víctima tras robo de camioneta en Satélite Norte

La doctora Zulma Gutiérrez informó que los delincuentes no solo robaron el vehículo, sino que también enviaron mensajes de extorsión a la víctima y a sus familiares.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/02/2026 23:38

Santa Cruz, Bolivia

Tras el robo de una camioneta en un lavadero de Satélite Norte, la abogada de la víctima, la doctora Zulma Gutiérrez, advirtió que los delincuentes han extendido su accionar más allá del vehículo, enviando amenazas y mensajes de extorsión a toda la familia de la víctima.

“Al mismo tiempo que le hicieron los mensajes de amenaza a mi cliente, igual hicieron llegar a sus hermanos que viven en Santa Cruz. A toda la familia le hicieron llegar el mismo mensaje”, explicó la abogada.

Según detalló Gutiérrez, los mensajes incluso contenían información sobre las actividades y lugares de estudio de los hijos de la víctima.

La profesional explicó que, tras el robo, la víctima ya había presentado la denuncia ante DIPROVE. Sin embargo, cuando intentó denunciar las amenazas y la extorsión ante la FELCC de Satélite Norte, no se le permitió formalizar la denuncia.

“La FELCC simplemente no le ha querido recepcionar la denuncia. Estamos hablando del delito de amenazas, le corresponde a la FELCC. DIPROVE solo se encarga de robo de vehículos”, precisó la abogada.

Gutiérrez también informó que, de manera paralela a la denuncia, han estado recolectando videos de cámaras de seguridad cercanas al lavadero con apoyo de asociaciones de motorizados, compartiendo las imágenes en grupos de motoqueros para localizar a los responsables.

Finalmente, la abogada resaltó la preocupación por la seguridad de la víctima y su familia, ante la presencia de amenazas directas y la falta de coordinación inicial entre las distintas unidades policiales.

