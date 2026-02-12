Llega el Jueves de Comadres con la canasta como protagonista, ¿qué significa?

El Centro de Residentes Tarijeños organiza por primera vez en Santa Cruz la fiesta de comadres, un evento que busca llevar un pedacito de Tarija a la ciudad.

El símbolo principal de la celebración es la canasta tarijeña, que incluye: una torta, frutas de temporada, mixtura, vinito, choclito, banderines y pepino, que representa abundancia y prosperidad. Cada elemento refleja la tradición y la alegría de compartir entre comadres.

"La fiesta de comadres es especial, porque ellas se preparan con meses de anticipación para compartir alegría, música y tradición. Queremos que todos sientan que pueden participar y disfrutar de esta hermosa costumbre", afirmó uno de los organizadores.

La fiesta será en el Cambódromo, desde las 12 del mediodía, con una feria gastronómica que ofrecerá platos típicos como saice, chancho a la cruz y asado. Por la tarde, comenzará el paso de las comadres con grupos musicales locales y de Tarija, incluyendo Los Canarios del Chaco y Los Embajadores del Guadalquivir.

Los organizadores esperan que esta celebración se repita todos los años, manteniendo viva la cultura tarijeña en Santa Cruz.

