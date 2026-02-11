Santa Cruz: Mesa técnica busca definir el mecanismo y fecha de pago del resarcimiento tras fallas por gasolina

A las 14:00 de este miércoles se instalarán las mesas técnicas en torno al seguro anunciado por el Gobierno para cubrir los daños provocados por la gasolina desestabilizada. En el encuentro participarán representantes cívicos, mototaxistas, dirigentes del transporte, autoridades del sector hidrocarburífero y la aseguradora Unibienes, que asumirá la cobertura.

Agustín Zambrana, primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, señaló que esperan que en esta reunión se brinde certidumbre sobre el procedimiento de pago del programa de compensación y se garantice la calidad del combustible.

“Queremos saber cómo nos van a pagar, cuándo nos van a pagar, de qué forma nos van a pagar y que nos puedan certificar que el combustible que vamos a comprar de acá en adelante es de buena calidad”, manifestó.

Zambrana denunció además que el problema de la calidad del combustible continúa en provincias y que distintos sectores reportaron la comercialización de gasolina de diferentes colores.

Por su parte, el dirigente del Sindicato de Transporte 16 de Noviembre, Bismark Daza, anunció que acudirán a la mesa técnica exigiendo el resarcimiento en efectivo y de forma inmediata por los daños ya ocasionados a sus unidades.

En la misma línea, Rubén Darío Cardozo, presidente departamental de Mototaxis Santa Cruz, no descartó convocar a un bloqueo de carreteras si sus demandas no son atendidas. Afirmó que al menos 15.000 unidades estarían afectadas en todo el departamento.

