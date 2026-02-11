TEMAS DE HOY:
Muerte mujer Caso maletas Feminicidio

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Santa Cruz: Mesa técnica busca definir el mecanismo y fecha de pago del resarcimiento tras fallas por gasolina

Cívicos y transportistas exigen claridad sobre cómo, cuándo y bajo qué requisitos se activará el seguro de resarcimiento. Mototaxistas advierten con cerrar carreteras si no se atienden las demandas de las 15.000 unidades que estarían afectadas.

Miguel Ángel Roca Villamontes

11/02/2026 12:04

La reunión se realizará esta tarde a partir de las 14:00. Foto Comité Cívico

Escuchar esta nota

A las 14:00 de este miércoles se instalarán las mesas técnicas en torno al seguro anunciado por el Gobierno para cubrir los daños provocados por la gasolina desestabilizada. En el encuentro participarán representantes cívicos, mototaxistas, dirigentes del transporte, autoridades del sector hidrocarburífero y la aseguradora Unibienes, que asumirá la cobertura.

Agustín Zambrana, primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, señaló que esperan que en esta reunión se brinde certidumbre sobre el procedimiento de pago del programa de compensación y se garantice la calidad del combustible.

Queremos saber cómo nos van a pagar, cuándo nos van a pagar, de qué forma nos van a pagar y que nos puedan certificar que el combustible que vamos a comprar de acá en adelante es de buena calidad”, manifestó.

Zambrana denunció además que el problema de la calidad del combustible continúa en provincias y que distintos sectores reportaron la comercialización de gasolina de diferentes colores.

Por su parte, el dirigente del Sindicato de Transporte 16 de Noviembre, Bismark Daza, anunció que acudirán a la mesa técnica exigiendo el resarcimiento en efectivo y de forma inmediata por los daños ya ocasionados a sus unidades.

En la misma línea, Rubén Darío Cardozo, presidente departamental de Mototaxis Santa Cruz, no descartó convocar a un bloqueo de carreteras si sus demandas no son atendidas. Afirmó que al menos 15.000 unidades estarían afectadas en todo el departamento.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD