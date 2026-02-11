Cochabamba: reportan bloqueo en Suticollo y pasajeros quedan perjudicados

La mañana de este miércoles se reportó la instalación de bloqueos a la altura del retén de Suticollo, en el municipio de Sipe Sipe en Cochabamba, lo que provocó la interrupción del tránsito en la carretera hacia el occidente del país y afectó a cientos de pasajeros que intentaban llegar a sus destinos.

Debido a la medida, varios viajeros se vieron obligados a realizar transbordos para continuar con su recorrido, generando retrasos y molestias. Algunos de los pasajeros perjudicados enviaron videos en los que se observan largas filas de flotas y camiones detenidos en la vía.

Según información preliminar, la medida de presión sería protagonizada por algunos sectores del transporte pesado, quienes exigen la liberación de un camión que se encontraría retenido en dependencias de Diprove, en el departamento de Santa Cruz.

Hasta el momento, Tránsito de la Policía en Cochabamba no emitió un informe oficial sobre el caso, por lo que se aguarda una versión oficial respecto a la situación y la duración del bloqueo.

Desde la Terminal de Buses de Cochabamba se informó que las salidas se mantienen con normalidad y que aún no se cuenta con un reporte oficial sobre la interrupción del tránsito, aunque el bloqueo ya afecta la llegada de viajeros y la salida de algunos usuarios.

