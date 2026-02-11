TEMAS DE HOY:
Política

Comisión de Diputados rechaza proyecto que elimina el Impuesto a las Grandes Fortunas

La Comisión de Planificación no aprobó la eliminación del IGF por falta de acuerdo; el Ejecutivo deberá presentar otro texto.

Red Uno de Bolivia

11/02/2026 9:48

Foto: La sesión de comisión en la que se rechazó el proyecto.
Bolivia

La Comisión de Planificación, Políticas Económicas y Finanzas de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley que planteaba la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), debido a la falta de consenso interno. El tratamiento de la iniciativa quedó en pausa y se solicitó una nueva propuesta al Órgano Ejecutivo.

“No se pudo tratar hoy (miércoles), el Ejecutivo tiene que enviar un nuevo proyecto de ley que nos pueda convencer y estoy seguro que en los próximos días vamos a tratarlo”, informó el presidente de la comisión, Raúl Párraga.

La decisión fue asumida durante la sexta sesión de la comisión legislativa, en la que sí se aprobó la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), otra medida incluida en el plan gubernamental de reforma tributaria selectiva.

 

El presidente Rodrigo Paz había anunciado a finales de noviembre de 2025 la eliminación del IGF, junto con otros tres tributos, como parte de una estrategia orientada a atraer inversiones, frenar la fuga de capitales y mejorar el clima económico.

El IGF está vigente desde 2021 y grava patrimonios individuales superiores a los Bs 30 millones. Su supresión es uno de los puntos más sensibles dentro del paquete de reformas que el Gobierno busca consensuar en la Asamblea Legislativa.

Por ahora, el Ejecutivo deberá reformular el proyecto y lograr mayor articulación política para viabilizar su tratamiento legislativo en los próximos días.

 

