Loza asegura que Evo “está bien” tras nueva ausencia en su programa radial

El expresidente Evo Morales se ausentó nuevamente este domingo del programa radial que conduce, sin que hasta el momento exista una explicación oficial sobre su estado de salud ni sobre su permanencia en territorio nacional, en un contexto marcado por versiones que señalan que ya no estaría en Bolivia.

Se trata de la quinta semana consecutiva en la que Morales no participa en el espacio radial. Durante la emisión, el exsenador y actual ejecutivo de la Federación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, se refirió al tema y aseguró que el exmandatario se encuentra en buen estado.

“Lo que conocemos es que el hermano está muy bien, el Gobierno vende cualquier cosa, un legislador incluso decía que Evo está en México. El hermano Evo está muy bien y está firme y muy pronto va a estar con su pueblo como siempre”, afirmó Loza.

La prolongada ausencia pública de Morales contrasta con la intensa actividad política y sindical que mantenía hasta hace pocas semanas en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, cuyas acciones solían difundirse de manera frecuente.

