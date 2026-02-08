Le jaló el cabello y pateó su dispositivo: entrenadora agrede a alumna por distraerse con el celular

En Brasil, un incidente en un gimnasio generó indignación luego de que una entrenadora personal estirara del cabello a una alumna y le pateara el celular por no prestar atención durante la clase.

Según se observa en un video que circula en redes sociales, la alumna comenzó a revisar su teléfono tras finalizar parte del entrenamiento. La entrenadora, al percatarse de la distracción, le advirtió en primera instancia. La estudiante hizo caso parcial, pero continuó usando el celular mientras la instructora seguía dictando clases a otros compañeros.

Minutos después, la entrenadora volvió a encontrar a la alumna con el teléfono y reaccionó golpeando el dispositivo con una patada. Tras el incidente, la estudiante se levantó, recogió su celular y realizó un ademán de reclamo. La entrenadora, por su parte, explicó que la medida se debió a la necesidad de mantener la atención y disciplina durante la clase.

El video ha generado debate en redes sociales sobre los límites de la disciplina en entrenamientos y la conducta de los profesionales del deporte ante este tipo de situaciones.

