Un traje monumental: Camila I deslumbró en su coronación

La noche de la coronación de Camila I estuvo acompañada por un despliegue de diseño y estructura pocas veces visto. El imponente atuendo, creado por el diseñador Galo Sánchez, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la velada.

Se trató de un diseño crema con plateado, ajustado al cuerpo, con plumas blancas y delicados toques dorados que aportaron brillo y elegancia en cada movimiento.

Lo que más llamó la atención fueron sus dimensiones. El respaldar alcanzó un peso cercano a las dos toneladas, convirtiéndose en una estructura monumental que requirió una logística especial para su traslado e instalación. El vestido, por su parte, superó los 16 kilos.

El respaldar llegó a la Fexpocruz la madrugada del viernes, ya que su armado demandó alrededor de seis horas de trabajo continuo. La magnitud de la pieza obligó a coordinar cada detalle para que estuviera lista a tiempo.

El proceso de elaboración se extendió durante un mes y medio. Cuatro personas trabajaron exclusivamente en la confección del vestido, mientras que otro equipo se dedicó al respaldar, evidenciando el despliegue técnico y humano detrás del impactante traje.

