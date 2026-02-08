¡Tremendo espectáculo! Don Miguel cantó “Pan de arroz” en la coronación de Camila I

La coronación de Camila I no solo está marcada por el brillo de las reinas y la emoción carnavalera, sino también por un momento que emocionó y sacó sonrisas al público. Don Miguel, conocido por su carisma y su talento vendiendo pan de arroz, dije presente en la gran noche e interpreta su ya famoso tema “Pan de arroz”.

El personaje, que se volvió viral en redes sociales gracias a su increible voz y su particular estilo de venta, subió al escenario en medio de aplausos.

Su participación aportó un toque auténtico y cercano a la celebración, recordando esa espectacular masita que forma parte del día a día cruceño.

Así, entre coronas, comparsas y música, el “Pan de arroz” se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, sumando alegría y sabor popular a la coronación de Camila I como soberana del Carnaval cruceño 2026.

