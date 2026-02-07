En Fotos: Así se vive el XXIV Festival de Bandas de Oruro que deslumbra al mundo con su potencia y tradición

Desde las primeras horas de este sábado 7 de febrero, la Avenida Cívica Sanjinés Vincenti se convirtió en el epicentro de la identidad boliviana. El XXIV Festival de Bandas inició con un emotivo acto religioso en honor a la Virgen del Socavón, dando paso a un despliegue sonoro sin precedentes donde miles de músicos interpretaron al unísono las melodías que definen nuestro acervo. La jornada alcanzó su punto máximo de nostalgia y energía con la participación especial de Los Ovnis y Los Signos, íconos de los años 70, quienes refrescaron el espectáculo junto a la imponente marea de bronces.

El colorido y la danza no se quedaron atrás, pues agrupaciones emblemáticas como la Morenada Central y los Caporales San Simón engalanaron la presentación, contagiando su alegría a los cientos de espectadores nacionales y extranjeros presentes. Este evento, consolidado como un pilar de la Capital del Folklore de Bolivia y respaldado por su estatus de Récord Guinness, reafirma su importancia internacional bajo la mirada del Ministerio de Culturas, proyectando la riqueza de las danzas bolivianas al ritmo de una selección de morenadas que hicieron vibrar cada rincón de la ciudad.

Vea las fotos:

FOTO/Randy RIVAS @APGNoticiasBo

FOTO/Randy RIVAS @APGNoticiasBo

Energía pura: Los Caporales San Simón deslumbraron con sus saltos y agilidad, convirtiéndose en uno de los puntos más altos de la jornada.

Brillo y devoción: Con un derroche de alegría, la juventud de los San Simón se hizo presente en el XXIV Festival de Bandas.

Fuerza simona: Los cascabeles se mezclaron con el sonido de las trompetas en una representación llena de vigor y colorido frente a la Virgen del Socavón.

La elegancia del compás: La Morenada Central marcó el paso en la Avenida Cívica, contagiando el sentimiento de la danza pesada al ritmo de los bronces.

Tradición centenaria: Con sus trajes de gala y el sonido de las matracas, los integrantes de la Morenada Central rindieron homenaje a la Capital del Folklore.

Poder sonoro: Una selección de morenadas interpretada por miles de músicos hizo retumbar el escenario, acompañando el impecable paso de los morenos.

FOTO/Randy RIVAS @APGNoticiasBo

