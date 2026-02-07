TEMAS DE HOY:
Pareja atracada Conductor ebrio Agresión

31ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Oruro ya vibra: inició el Festival de Bandas con miles de músicos

Más de 6.000 músicos participan del XXIV Festival de Bandas del Bicentenario, que ya se desarrolla en la avenida Cívica de Oruro.

Red Uno de Bolivia

07/02/2026 10:45

Con más de 6.000 músicos, ya se desarrolla el XXIV Festival de Bandas de Oruro. Foto: RED UNO

Escuchar esta nota

El XXIV Festival Nacional de Bandas de Música “Bicentenario de Oruro” ya se desarrolla este sábado 7 de febrero en la avenida Cívica Sanjinés Vincenti, con la participación de alrededor de 6.000 músicos, como antesala del Carnaval de Oruro 2026.

La jornada comenzó desde tempranas horas con un acto religioso en honor a la Virgen del Socavón, marcando el inicio de uno de los eventos culturales más representativos del país, que congrega a bandas de bronce de distintas regiones.

El tradicional encuentro reúne a miles de músicos que interpretan de forma simultánea los ritmos más emblemáticos del folclore boliviano, acompañando las danzas y expresiones culturales que caracterizan al Carnaval orureño.

Según el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, el Festival de Bandas se ha consolidado como un evento de alto valor cultural, tanto por su aporte a la identidad nacional como por su proyección internacional.

El evento, organizado por la Federación Departamental de Bandas y Músicos Profesionales de Oruro (FEDBAMPO), fue presentado oficialmente como el “Festival de Bandas del Bicentenario del Departamento de Oruro”.

El programa está dividido en cinco partes. La primera incluye el acto protocolar con la plegaria a la Virgen del Socavón, el Himno Nacional, el Himno a Oruro y composiciones dedicadas a los 200 años del departamento, además de homenajes a unidades educativas históricas.

Destaca la interpretación de “La Voz del Saracho” y el “Canto al Sainz”, que será ejecutado por más de 5.000 músicos, en reconocimiento a instituciones educativas emblemáticas de Oruro.

En la segunda y tercera parte, el festival contempla obras internacionales como Hotel California, así como homenajes a compositores orureños, entre ellos el maestro Eloy “Chililín” Apaza.

La muestra continúa con una amplia selección de música nacional, que incluye morenadas, caporales, tobas y diabladas, mientras que el cierre estará marcado por cuecas y marchas tradicionales como “Adiós Oruro del Alma” y “Viva mi Patria Bolivia”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD