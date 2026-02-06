Proyecto Fénix: La revolución de hospitales móviles con Cybertrucks llega a Bolivia

El Hospital Martin Dockweiler ha lanzado el ambicioso proyecto ‘Fénix’, una alianza estratégica que integra inteligencia artificial y hospitales móviles remolcados por Cybertrucks. Esta iniciativa busca desplegar unidades médicas de alta complejidad en todos los rincones del país para garantizar atención inmediata.

El Dr. Javier Martín Dockweiler, presidente de Udabol, confirmó que la propuesta ya fue enviada al Gobierno nacional y que su financiamiento puede estar en alrededor de 600 millones de dólares.

"Esta es una inversión en salud y educación; implica cambiar la salud para toda Bolivia", afirmó el directivo sobre el alcance del proyecto.

La infraestructura destaca por su versatilidad, permitiendo que los hospitales se armen y desarmen en cualquier ubicación, apoyados por helicópteros para evacuaciones tácticas.

Según Dockweiler: "Tenemos quirófano, terapia intensiva e internación; son hospitales completos y además modernísimos con última tecnología".

El equipamiento incluye alianzas con gigantes como General Electric, conectividad satelital vía Starlink y seguridad mediante Blockchain. El presidente del grupo concluyó con optimismo: "Queremos cambiar de estar en último lugar a estar en los primeros lugares de salud en Latinoamérica y tenemos comprobado que sí se puede hacer".

