¡Golpe a la ilusión! Villegas enfría el regreso de Martins a la Verde

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, conversó con la cadena internacional TyC Sports y se refirió al retorno de Marcelo Martins al fútbol, luego de su retiro de hace dos años. El estratega fue contundente al señalar que una convocatoria del “Flecheiro” a la Verde es “prácticamente imposible”, debido al corto tiempo que resta para el repechaje mundialista.

En entrevista con la cadena internacional, el DT de la Verde dijo que nunca le cerraron las puertas a Martins, ni a ningún otro jugador que esté en competencia y rinda a gran nivel.

“Sigo pensando en que nunca le cerramos las puertas, lo único que dijimos es que necesitábamos verlo jugando en un club activo y que lo otro era divagar y comentar algo que no era.

"A la selección deberíamos convocar jugadores que están con club jugando y bueno Marcelo es el máximo goleador que ha tenido nuestro país y verlo en un buen nivel jugando, pero ya han pasado dos años de su retiro voluntario de la selección y bueno si lo viéramos jugando, pero ya falta muy poco tiempo, pero nunca se le ha cerrado las puertas a nadie, simplemente dijimos que el fútbol requiere de jugadores activos”, afirmó Villegas.

El jueves al mediodía se conoció que el Flecheiro salió del retiro para jugar en Oriente Petrolero, equipo donde debutó en el fútbol, y que el domingo estaría arribando a Santa Cruz para que el lunes se integre a los entrenamientos del refinero, tras ser presentado.

