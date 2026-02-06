TEMAS DE HOY:
Deportes

Superclásico paceño: Bolívar y The Strongest se enfrentan esta noche

Académicos y atigrados se medirán esta noche desde las 19:00 por el duelo de vuelta de los octavos de final del Torneo de Verano 2026. 

Martin Suarez Vargas

06/02/2026 10:01

Izquierda: Leonel Justiniano, mediocampista de Bolívar. Derecha: Víctor Ábrego delantero de The Strongest.
Bolívar y The Strongest se miden hoy en el clásico paceño desde las 19:00 en el estadio Hernando Siles, por el duelo de vuelta de los octavos de final del Torneo de Verano 2026.

En el duelo de ida, ambos equipos empataron 2-2: Martín Cauteruccio abrió la cuenta de penal para Bolívar, mientras que José Moya, de penal, también anotó para Bolívar; para The Strongest, los goles fueron de Jaime Arrascaita de penal y Carlos Roca.

Si el partido de hoy termina igualado en el marcador global, la definición será mediante tiros penales, según el reglamento del torneo.

Se espera un estadio Hernando Siles lleno, y la terna arbitral estará encabezada por Ramiro Ticona, acompañado de Emanuel Castañeta y Lucio Criales como asistentes.

