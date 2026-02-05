El portero Marc-André ter Stegen, lesionado de gravedad en un músculo isquiotibial tras su segundo partido con el Girona cedido por el Barcelona, reconoció este jueves a través de las redes sociales que está viviendo un momento "especialmente duro".

El guardameta alemán recaló en Montilivi para tener minutos de cara al Mundial del próximo verano, pero sufrió una lesión en el músculo isquiotibial de la pierna izquierda en la derrota del sábado contra el Oviedo (1-0) de la que este viernes será operado y que le mantendrá "varios meses" apartado de los terrenos de juego.

En su comunicado, Ter Stegen se mostró agradecido por el "cariño" recibido de la ciudad y el equipo y lamentó que el fin de semana pasado ocurrió "lo peor", ya que tenía "muchas ganas de formar parte del Girona y de ayudar a conseguir" su objetivo común.

"Ahora mi rol ha tenido que cambiar por completo, pero mi apoyo al equipo no lo hará. No es solo un gran grupo de jugadores y cuerpo técnico: se siente como una familia y desde el principio he sentido su apoyo y cercanía", asegura el portero alemán.

En el texto, Ter Stegen se define como una persona siempre "positiva" y asegura que volverá tras esta "pausa". EFE

Mira la programación en Red Uno Play