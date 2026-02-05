Bolivia registró 212 sismos en enero: ¿qué departamento tembló más?

Un total de 212 movimientos telúricos sacudieron el territorio boliviano durante el mes de enero de 2026, informó este jueves la Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS-OSC). De acuerdo con el reporte oficial, el departamento de Potosí concentró la mayor parte de la actividad, con 148 sismos, superando ampliamente a las demás regiones del país.

El informe detalló que otros departamentos también presentaron actividad sísmica, aunque en menor escala:

Cochabamba registró 26 sismos,

La Paz reportó 16,

Oruro tuvo 15, y

Santa Cruz contabilizó 6 temblores.

Por su parte, Chuquisaca registró un solo evento sísmico durante todo el mes.

Según la RS-OSC, las profundidades de los movimientos variaron considerablemente, desde 1,7 kilómetros hasta 286,8 kilómetros, mientras que las magnitudes medidas en la escala de Richter oscilaron entre 1,5 y 3,9 grados.

El reporte remarca que los valores más altos de magnitud, como el sismo de 3,9 M ocurrido el 9 de enero a 40 km al norte de Salinas de Garci Mendoza (Oruro), se mantuvieron dentro de rangos considerados moderados.

