Bolivia registró 212 sismos en enero: ¿qué departamento tembló más?

05/02/2026 15:47
Un total de 212 movimientos telúricos sacudieron el territorio boliviano durante el mes de enero de 2026, informó este jueves la Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS-OSC). De acuerdo con el reporte oficial, el departamento de Potosí concentró la mayor parte de la actividad, con 148 sismos, superando ampliamente a las demás regiones del país.
El informe detalló que otros departamentos también presentaron actividad sísmica, aunque en menor escala:
Cochabamba registró 26 sismos,
La Paz reportó 16,
Oruro tuvo 15, y
Santa Cruz contabilizó 6 temblores.
Por su parte, Chuquisaca registró un solo evento sísmico durante todo el mes.
Según la RS-OSC, las profundidades de los movimientos variaron considerablemente, desde 1,7 kilómetros hasta 286,8 kilómetros, mientras que las magnitudes medidas en la escala de Richter oscilaron entre 1,5 y 3,9 grados.
El reporte remarca que los valores más altos de magnitud, como el sismo de 3,9 M ocurrido el 9 de enero a 40 km al norte de Salinas de Garci Mendoza (Oruro), se mantuvieron dentro de rangos considerados moderados.
