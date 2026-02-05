¡Urgente! Marcelo Martins sale del retiro y jugará en Oriente Petrolero

Marcelo Martins vuelve al fútbol. Desde la dirigencia de Oriente Petrolero y la Federación Boliviana de Fútbol confirmaron que el delantero de 37 años saldrá del retiro para volver a las canchas. El Flecheiro llegará con su propio entrenador para integrarse a su nuevo club este domingo.

Marcelo Martins Moreno se convertirá en nuevo refuerzo de Oriente Petrolero, luego de que la dirigencia del club cruceño y la Federación Boliviana de Fútbol afirmaran que el exgoleador de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 está listo para jugar esta temporada.

El “Matador”, con su regreso al fútbol en Oriente, también podría volver a la selección boliviana, que este año disputará el repechaje en el mes de marzo.

Según se conoce, Martins podría estar el domingo en el clásico cruceño entre Oriente y Blooming, lunes será presentado oficialmente y de inmediato se pondrá a ordenes del técnico español David González Sanz.

Recordemos que Marcelo Martins anunció su retiro del fútbol el 13 de noviembre de 2023 y el 21 de ese mismo mes, fue su último partido, contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

