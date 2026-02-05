[VIDEO] La monumental atajada de Guillermo Viscarra para Alianza Lima ante 2 de Mayo

El arquero boliviano Guillermo Viscarra protagonizó una atajada espectacular ante 2 de Mayo, la noche del miércoles, en el partido correspondiente a la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, sus intervenciones no fueron suficientes para evitar la caída de su equipo en el estreno internacional.

La acción más destacada se dio al minuto 42’ del primer tiempo, cuando un pase largo del conjunto paraguayo dejó a Raúl Ruidíaz de cara al arco. El delantero se abrió hacia la izquierda y sacó un remate, pero Viscarra leyó bien toda la jugada, achicó el ángulo y respondió con una tapada clave, una de las mejores de la noche.

A pesar del esfuerzo del guardameta, Alianza Lima terminó perdiendo 1-0. La revancha se jugará la próxima semana en Perú, donde el equipo blanquiazul buscará revertir la serie.

