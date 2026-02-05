TEMAS DE HOY:
Deportes

[VIDEO] La monumental atajada de Guillermo Viscarra para Alianza Lima ante 2 de Mayo

Pese a su gran actuación, el portero boliviano no pudo evitar la derrota de Alianza Lima en su debut copero. 

Martin Suarez Vargas

05/02/2026 12:39

Guillermo Viscarra, durante el calentamiento previo al partido contra 2 de Mayo de Paraguay. Crédito: redes sociales de Alianza Lima.
Paraguay.

El arquero boliviano Guillermo Viscarra protagonizó una atajada espectacular ante 2 de Mayo, la noche del miércoles, en el partido correspondiente a la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, sus intervenciones no fueron suficientes para evitar la caída de su equipo en el estreno internacional.

La acción más destacada se dio al minuto 42’ del primer tiempo, cuando un pase largo del conjunto paraguayo dejó a Raúl Ruidíaz de cara al arco. El delantero se abrió hacia la izquierda y sacó un remate, pero Viscarra leyó bien toda la jugada, achicó el ángulo y respondió con una tapada clave, una de las mejores de la noche.

A pesar del esfuerzo del guardameta, Alianza Lima terminó perdiendo 1-0. La revancha se jugará la próxima semana en Perú, donde el equipo blanquiazul buscará revertir la serie.

