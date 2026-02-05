En tiempo real: App permitirá acceder a toda la agenda del Carnaval de Oruro

El Gobierno nacional, junto a la empresa por cable Mi Teleférico, lazó este jueves una aplicación móvil que permitirá a los usuarios conocer el rol de ingreso de las fraternidades que danzan en el Carnaval de Oruro; además de ubicar servicios y puntos de interés, contar con una guía turística y gastronómica, todo en tiempo real y sin necesidad de conexión a internet.

“La creatividad del equipo de Mi Teleférico permitirá, a través de su app, la visualización de rutas, puntos de comida, recorridos de los danzantes y puntos de interés, mejorando la experiencia del visitante y el ordenamiento del evento. La alianza público-privada entre el ministerio nuestro y ‘Una Gran Nación’, en el marco de la construcción de Marca País, permitirá el desarrollo de acciones estratégicas de posicionamiento”, afirmó la ministra de Turismo y Gastronomía, Cinthya Yáñez.

La autoridad aseguró que la aplicación va de la mano con la política de “Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”.

Al menos 28 negocios gastronómicos, entre restaurantes, cafés, pizzerías y confiterías, forman parte de la alianza y fueron certificados con el compromiso de calidad turística en la ciudad de Oruro.

La certificación incluyó la capacitación en distintas habilidades, como atención eficiente y cálida, procedimientos gastronómicos seguros, manejo de residuos y otros componentes fundamentales para brindar servicios. Los negocios estarán identificados con un sello de calidad.

La app permitirá conocer también centros de salud y pasos permitidos dentro del ingreso de las fraternidades.

“Un dato importante es que va a permitir conocer todas estas actividades sin la necesidad de una conexión, debido a la carga que va a existir. Es un servicio offline, como se denomina”, informó Cristian Rojas, gerente ejecutivo de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”.

