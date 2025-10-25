Oruro da inicio al Carnaval 2026 con acto oficial y masiva participación ciudadana

A pesar de la persistente lluvia, la ciudad de Oruro, Capital del Folklore de Bolivia, se vistió de fiesta la noche de este viernes para dar inicio oficial a la cuenta regresiva de su máxima celebración. En la emblemática Avenida Cívica "Sanjinés Vincenti" se realizó el lanzamiento del Carnaval de Oruro 2026, reconocido como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Cientos de orureños se dieron cita masivamente, desafiando el mal tiempo, para ser parte del evento que marca el inicio de las actividades en honor a la Virgen de la Candelaria.

El acto inaugural se llevó a cabo en un gran escenario armado cerca del Templo del Socavón. La noche combinó la fe y la tradición con la algarabía folklórica, incluyendo un acto litúrgico, parte fundamental de la celebración; presentaciones artísticas de grupos folklóricos, bandas de música y demostración de las danzas que participan en la Entrada del Carnaval y deleitaron a los presentes con su arte. El lanzamiento contó con la presencia de autoridades locales que respaldan la preservación de esta festividad.

"Estamos felices y emocionados porque estamos en la parte litúrgica que es la base fundamental de nuestra entrada", afirmó Ángel Arancibia, presidente de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO).

Preparativos acelerados

El acto estuvo organizado por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), la ACFO y el Comité Departamental de Etnografía y Folklore. Asimismo, Arancibia confirmó que los preparativos para la majestuosa entrada ya están en marcha.

"Sí, prácticamente todo ya está listo para el convite" aseguró, indicando que los conjuntos folklóricos ya están realizando sus ensayos, veladas y demás actividades tradicionales. Así, la ACFO ya está planificando lo que será el primer convite, la tradicional primera caminata de los bailarines rumbo al Carnaval de Oruro 2026.

Con este lanzamiento, Oruro enciende la chispa de su patrimonio cultural, prometiendo al mundo una vez más una de las celebraciones más grandiosas y devotas de América Latina.

