Monitoreo ONU–Bolivia: cultivos de coca crecieron 10% en 2024 y se erradicaron 10.000 hectáreas

El Estado Plurinacional de Bolivia presentó los resultados del Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, elaborado con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El documento consolida información objetiva y validada internacionalmente sobre la dinámica de los cultivos de coca en el país.

De acuerdo con el informe, durante la gestión 2024 la superficie cultivada con hoja de coca alcanzó aproximadamente 34.000 hectáreas, lo que representa un incremento del 10 % en comparación con la gestión 2023. Estos resultados corresponden a la ejecución del gobierno anterior y permiten contar con una línea de base confiable para orientar las acciones del Estado en el corto y mediano plazo.

En el ámbito de la erradicación y racionalización de cultivos, Bolivia reportó la eliminación de 10.001 hectáreas de coca durante 2024. De este total, la UNODC validó el 23 % mediante acompañamiento en campo y análisis de la información generada por las instancias nacionales, fortaleciendo la transparencia y credibilidad de los datos.

El monitoreo también evidencia avances en la protección del medio ambiente, con una reducción del 12 % de cultivos de coca en Áreas Protegidas. Se registraron disminuciones significativas en el Parque Nacional Amboró (55 %), el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (16 %), el Parque Nacional Carrasco (14 %) y el Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba (4 %).

No obstante, el informe identifica incrementos de cultivos en zonas específicas, como el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), con aumentos que oscilan entre el 12 % y el 39 %, lo que subraya la necesidad de intervenciones más focalizadas.

Las tareas de erradicación y control territorial se desarrollaron con la participación de las Fuerzas Armadas, en el marco de operativos complejos orientados a resguardar zonas sensibles y apoyar la aplicación de la normativa vigente.

La información validada internacionalmente contenida en el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024 constituye un insumo clave para la planificación de la erradicación en la gestión 2025, con un enfoque estratégico centrado en la protección ambiental, el control de cultivos excedentarios y el respeto social a las áreas legalmente autorizadas para la producción de coca, fortaleciendo una política equilibrada y responsable.

Mira la programación en Red Uno Play