De la fiesta al horror: sube a 17 la cifra de muertos tras la caída de un autobús escolar

Un viaje de celebración por el fin de la etapa escolar terminó en tragedia este domingo en Antioquia, Colombia. Un autobús que transportaba a un grupo de adolescentes cayó por un precipicio, dejando al menos 17 personas fallecidas, entre ellas el conductor, y más de 20 heridos.

El accidente ocurrió durante la madrugada en la vía Belén, en el sector El Chispero, entre los municipios de Remedios y Zaragoza. El vehículo había partido desde la ciudad de Tolú con destino a Medellín, como parte de un viaje organizado por los propios estudiantes para celebrar su graduación.

A bordo del autobús viajaban aproximadamente 30 alumnos del Liceo Antioqueño, un guía turístico y dos conductores, cuando el micro se precipitó por un abismo por causas que aún están bajo investigación.

Según informó la Secretaría de Salud e Inclusión Social, los heridos tienen entre 16 y 17 años, aunque entre las víctimas hay también una persona de 27 años. Las autoridades no han difundido, hasta el momento, la identidad de las personas fallecidas.

El secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas Arango, señaló que la cifra de muertos no es definitiva, ya que todavía hay personas reportadas como desaparecidas. Además, aclaró que el viaje no fue organizado por la institución educativa.

“La rectora nos informó que en el autobús no viajaban docentes autorizados. Se trata de jóvenes egresados que recibieron su grado hace aproximadamente 15 días y que programaron esta actividad de manera personal”, explicó el funcionario.

Tras el siniestro, comenzaron a circular en medios locales impactantes imágenes y videos que muestran el estado del vehículo y la llegada de los primeros equipos de rescate. En las escenas se observa al autobús volcado y con el techo completamente desprendido, dejando al descubierto su interior, mientras que la cabina del conductor quedó prácticamente irreconocible.

Alrededor del lugar del accidente se ve a decenas de personas, algunas sentadas sobre las rocas y otras intentando colaborar con las tareas de auxilio, en medio de un clima de conmoción y desesperación.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia informó mediante un comunicado que “las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer las causas del siniestro y confirmar el número de víctimas fatales y personas lesionadas”.

