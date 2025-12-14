“Traté de dar todo”: Ezequiel Serres se despidió de La Gran Batalla

Luego de conocerse al primer equipo eliminado en la gala de doble eliminación de La Gran Batalla, los jueces dieron a conocer el nombre del segundo grupo que no logró avanzar, tras evaluar cada detalle de las presentaciones.

El equipo eliminado fue el de Ezequiel Serres, junto a la academia de baile Bamboleo. En su última puesta en escena interpretaron “Dhoom Again”, de la película Dhoom 2, recreando al personaje de Sunehri Kaur. Si bien la presentación mostró energía y un visible desgaste físico, el jurado remarcó errores técnicos que terminaron siendo determinantes.

La encargada de anunciar la decisión fue la jueza Elka Meyer, quien destacó el nivel alcanzado en esta instancia de la competencia:

“Si ya han llegado a estas instancias, a una semana de la final, quiere decir que los equipos son grandiosos. Sin embargo, solo uno ganará y hay detalles muy importantes en lip sync, danza y puesta en escena. Por lo tanto, Ezequiel Serres y Bamboleo quedan eliminados”.

Visiblemente conmovido, Ezequiel Serres tomó la palabra para despedirse, agradecer el apoyo y destacar el trabajo de su equipo:

“Agradezco a Dios por permitirnos estar aquí y por la oportunidad. Gracias a mi coach y a los chicos: aquí tienen un padre, un amigo y un hermano. Valoro mucho todo lo que hicieron por nosotros. Traté de dar todo, y gracias”.

Con esta eliminación, la competencia entra en su etapa más exigente. Este lunes comenzará la semana final, donde se definirá al gran ganador de La Gran Batalla.

