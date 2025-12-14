Amplían horarios de atención a dos días de concluir el empadronamiento biométrico para las elecciones subnacionales

A dos días de la conclusión del empadronamiento biométrico para las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo de 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso la ampliación de los horarios de atención continua en los centros de registro a nivel nacional, con el fin de facilitar la inscripción y actualización de datos de la ciudadanía.

En el departamento de Cochabamba, los megacentros de empadronamiento atienden en horario continuo hasta las 19:00 horas, medida que se mantendrá vigente hasta este martes 16 de diciembre, último día del proceso de empadronamiento.

El TSE recordó que el empadronamiento biométrico permanece habilitado en todo el territorio nacional únicamente hasta el 16 de diciembre, fecha clave para que las ciudadanas y ciudadanos, especialmente quienes cumplirán 18 años hasta el día de la votación o hayan cambiado de domicilio, aseguren su participación en los comicios subnacionales.

En ese marco, los servicios de registro cívico fueron instruidos a avanzar conforme al calendario electoral, reforzando la atención en los centros de empadronamiento y garantizando el normal desarrollo del proceso.

Datos que se registran en el padrón electoral

Durante el empadronamiento biométrico se registra información personal y biométrica de las y los ciudadanos, entre ellos:

Datos biométricos

Nombres y apellidos

Fecha de nacimiento

Sexo

Grado de instrucción

Domicilio

Número de documento de identidad

Nacionalidad

Lugar de nacimiento (país, departamento, provincia, municipio y localidad)

Asiento y zona electoral

Recinto de votación

El Órgano Electoral exhortó a la población a acudir oportunamente a los centros de empadronamiento y evitar filas de última hora, recordando que el registro es un requisito indispensable para ejercer el derecho al voto en las elecciones subnacionales de marzo de 2026.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play