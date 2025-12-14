Gobernación trabaja para restablecer transitabilidad en zonas afectadas por las lluvias

El Secretario de Desarrollo Sostenible, Paulo Sauto, informó este jueves sobre la situación de los caminos y puentes afectados por las recientes crecidas de ríos en el departamento.

Según explicó, el puente Colpa Bélgica presenta daños que limitan la transitabilidad, y dos puentes en la comunidad de Espejos, municipio del Torno, fueron arrastrados por el agua, que alcanzó aproximadamente 12 metros de altura.

“Estamos trabajando junto al Servicio Departamental de Caminos, brazo operativo de la Gobernación, para restablecer la transitabilidad terrestre y garantizar un acceso seguro, especialmente por la zona de Urubó”, indicó Sauto.

Asimismo, destacó que se realizaron trabajos preliminares en la zona de La Peña para mantener comunicadas a las comunidades afectadas.

El funcionario añadió que la Gobernación ya instaló el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), y que mañana el gobernador ofrecerá un informe más detallado sobre la situación.

Hasta el momento, los caminos departamentales están transitables, salvo por el puente Colpa Bélgica y el camino hacia Espejos, sobre los cuales se trabaja para normalizar la circulación lo antes posible.

