¡Era su último día! Trabajador portuario murió aplastado por un camión (VIDEO)

Un trágico accidente laboral terminó con la vida de un trabajador portuario en su último día de trabajo en el puerto de Vila do Conde, en Brasil.

Según los primeros informes, el hombre fue aplastado por un camión cargado con caolín que se volcó mientras él cumplía su jornada laboral final, luego de haber presentado su renuncia.

Testigos del accidente relataron que el trabajador se encontraba realizando sus actividades habituales cuando ocurrió el vuelco del vehículo, provocando la tragedia.

Las autoridades locales se hicieron presentes en el lugar para investigar las causas del accidente, mientras que la empresa responsable del puerto y la operación logística ha iniciado procedimientos internos para esclarecer los hechos y brindar apoyo a la familia de la víctima.

