Una turista fue apuñalada mientras cambiaba el pañal de su bebé en Nueva York

Una turista de 38 años fue atacada con un cuchillo en un baño del séptimo piso de la tienda Macy’s en Nueva York, mientras cambiaba el pañal de su hija de 10 meses.

La mujer resultó herida en la espalda y en el brazo, mientras que la bebé cayó de la mesa de cambio pero no sufrió lesiones. La víctima viajaba acompañada de su pareja y de sus otros dos hijos, de 12 y 15 años.

La sospechosa, Kerri Aherne, de 43 años fue arrestada en el lugar. Enfrenta cargos de intento de asesinato, agresión con arma, posesión criminal de un arma y poner en peligro el bienestar de un menor.

Según declaraciones de Aherne a las autoridades, “voces en su cabeza le ordenaron matar a alguien o ella sería asesinada”. Investigadores informaron que la acusada compró un cuchillo en la misma tienda antes del ataque.

El historial judicial de Aherne incluye un arresto en 2018 en Massachusetts por amenazas de muerte contra la senadora Elizabeth Warren publicadas en Facebook. Además, en el verano de 2024, huyó de un hospital en Massachusetts durante una licencia temporal. No tiene antecedentes penales previos en Nueva York.

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar los motivos exactos del ataque y si la sospechosa actuó sola.

