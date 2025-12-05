TEMAS DE HOY:
Internacionales

Policía jubilado en Brasil mató de un disparo a delincuente que intentó robarle la moto (VIDEO)

Un ladrón murió tras intentar asaltar a un policía militar jubilado en la zona oeste de Sao Paulo. Los otros dos sospechosos huyeron.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/12/2025 10:17

Brasil

Un intento de asalto terminó con un ladrón abatido en plena calle en la zona oeste de Sao Paulo. La víctima del robo fue un policía militar jubilado que se desplazaba en motocicleta.

En imágenes de cámara de seguridad, el agente fue abordado y rodeado por tres sospechosos, también en motocicletas.

En un momento de descuido por parte de los delincuentes, el exfuncionario logró apartarse, sacar su arma de fuego y disparar al que ya estaba por llevarse su moto. El hombre resultó herido y murió posteriormente en el lugar.

Los otros dos sospechosos huyeron tras el incidente y actualmente son buscados por las autoridades. La Policía Militar continúa con las investigaciones para identificar y detener a los implicados.

 

