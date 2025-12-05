Video: ¡A navajazos y con una patada voladora! Así una joven enfrentó a un ladrón para evitar un robo

Una joven en Ecuador se enfrentó a un ladrón que ingresó a su tienda, reaccionando con una mezcla de valentía y rapidez que sorprendió a miles de usuarios luego de que el hecho se viralizara en redes sociales. La mujer incluso lanzó navajazos y una patada voladora para impedir que el delincuente se llevara la caja registradora.

El intento de asalto ocurrió el pasado 26 de noviembre y quedó grabado por las cámaras de seguridad de su tienda. En las imágenes se observa a un hombre con sudadera negra y capucha que se acerca al mostrador entre gestos sospechosos. De inmediato golpea a la cajera e intenta arrancar la caja registradora.

Sin embargo, la joven no retrocede. En lugar de asustarse, enfrenta al ladrón con un objeto que no logra identificarse claramente en el video. El delincuente forcejea para llevarse la caja, pero la mujer le lanza una pata voladora que va directo a la cabeza.

El golpe es tan contundente que el hombre cae al piso. Debido al ángulo de la cámara, no se alcanza a ver si el agresor queda noqueado o si posteriormente fue detenido.

