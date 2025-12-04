Conmoción en Inglaterra: Joven embarazada de 22 años fallece repentinamente mientras dormía

La repentina muerte de Charlie Comer, una joven madre británica de 22 años embarazada de su segundo hijo, sacudió a Inglaterra tras conocerse que se acostó a dormir y no despertó, un hecho que abrió una investigación cuyos primeros análisis no ofrecen explicación alguna.

La tragedia ocurrió la noche del 13 de octubre. Charlie, que se encontraba en la semana 20 de embarazo, “se fue a la cama y nunca despertó”, según relató su familia. La joven esperaba a su segundo hijo, a quien había decidido llamar Arlo, informó Bio Bio Chile.

Una noche fatal

Su madre, Carrie Burns, contó a The Mirror y Devon Live que Charlie se sentía “un poco indispuesta” y atribuyó el malestar a una cena que “no le había sentado bien”. Horas después, la joven no reaccionó.

“Mi hija falleció muy repentinamente, fue totalmente inesperado. Se fue a la cama el domingo por la noche; no se había sentido muy bien, y nunca despertó”, expresó la madre.

Burns recordó que, pese a haber enfrentado problemas de salud mental en el pasado, la joven se encontraba en un buen momento personal. Dijo que Charlie estaba “floreciendo”, que había “superado sus luchas” y que esperaba con ilusión la llegada de su bebé. Afirmó que, más allá de las molestias propias del embarazo, estaba considerada en “buen estado de salud”.

La angustiosa espera de respuestas

Tras el fallecimiento se realizó una autopsia, pero no surgieron respuestas. “No encontraron ninguna causa en la autopsia, así que ahora estamos esperando mientras hacen pruebas y demás”, explicó Burns.

La madre reconoció que la falta de certezas vuelve el duelo más duro: “Es realmente duro no saber qué lo causó ni por qué pasó esto. Es mucho más difícil. Si pudiéramos entenderlo un poco, aunque no tiene sentido que alguien de 20 años muera. Al menos cuando sabes por qué, puedes empezar a procesarlo un poco”.

Charlie Comer. Foto: Carrie Burns.

Un último acto de amor materno

En medio del proceso forense, la familia pidió que el pequeño permaneciera junto a su madre. “Solicitamos que el bebé se quedara con ella. Como necesitaba la autopsia, pedimos que mantuvieran al bebé intacto”, señaló la abuela.

Charlie deja a su primera hija, Remi, de 18 meses. Su madre la describió como una joven alegre y llena de energía: “Charlie era un personaje audaz y vibrante, amaba hacer reír a la gente, y será muy extrañada por todos los que la conocieron”.

