Aprehenden a los organizadores de “Rompecorazones Party”, la fiesta clandestina donde encontraron a 35 menores en La Paz

Un operativo policial intervino una fiesta clandestina realizada en un domicilio de la zona de Irpavi, en el macrodistrito Sur de la ciudad de La Paz, donde fueron sorprendidos al menos 35 menores de edad entre los cerca de 100 asistentes que participaban del evento.

La actividad, denominada “Rompecorazones Party”, se desarrollaba en una vivienda ubicada en la calle 16 de Irpavi, donde los participantes consumían bebidas alcohólicas sin contar con autorización ni control.

El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Javier Salgueiro, informó que el operativo permitió identificar a decenas de adolescentes entre los asistentes.

“Se estaba desarrollando una fiesta organizada en un domicilio donde participaban aproximadamente 100 personas. De estas, 35 eran menores de edad entre varones y mujeres”, señaló la autoridad policial.

Arresto de organizadores

Durante la intervención, cinco personas fueron arrestadas y puestas a disposición del ministerio Público, que investiga el caso por el delito de presunta corrupción de menores.

Según el informe policial, los organizadores habrían habilitado el lugar para la venta y consumo de bebidas alcohólicas sin ningún tipo de autorización.

Decomiso de bebidas alcohólicas

En el operativo también participó personal de la Intendencia Municipal, que procedió al decomiso de bebidas alcohólicas de dudosa procedencia encontradas en el lugar.

Las autoridades confirmaron que el evento no contaba con permisos ni controles, por lo que fue catalogado como fiesta clandestina.

Entrega de menores a sus padres

Tras la intervención, los menores de edad fueron entregados a sus padres, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles sanciones contra los organizadores del evento.

El caso ahora se encuentra en manos del Ministerio Público, que evaluará la situación jurídica de las personas arrestadas.

