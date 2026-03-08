La Paz: hallan 34 menores en fiesta clandestina con alcohol en Irpavi

Un operativo preventivo realizado por la Policía Boliviana y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz permitió intervenir una fiesta clandestina en la zona de Irpavi, macrodistrito Sur, donde se encontraban alrededor de 80 jóvenes, entre ellos 34 menores de edad.

La acción se llevó a cabo la noche del sábado luego de que las autoridades recibieran información sobre la realización de una actividad ilegal donde se expenderían bebidas alcohólicas a menores.

El comandante de la EPI Chasquipampa, Álvaro Olivera, informó que el operativo se ejecutó de manera preventiva para evitar el consumo de alcohol por parte de adolescentes.

“En un trabajo preventivo, nosotros como Policía Boliviana hemos tenido la información de que se estaba realizando una fiesta clandestina donde iban a expender bebidas alcohólicas e iban a asistir menores de edad, por lo que conjuntamente con el Gobierno Municipal se ha intervenido el local”, explicó.

Decomiso de bebidas alcohólicas

Durante la intervención se verificó que el evento se desarrollaba en un restaurante acondicionado para la venta de licores, donde los organizadores habían habilitado espacios para el consumo de bebidas alcohólicas.

Personal de la Intendencia Municipal procedió al decomiso de aproximadamente 120 bebidas alcohólicas, varias de ellas abiertas y otras sin registro sanitario autorizado para su comercialización.

La intendente municipal, Andrea Ascarrunz, informó además que tres personas fueron arrestadas, identificadas como organizadores de la actividad.

“A solicitud de la Policía Boliviana hemos coadyuvado al trabajo en una fiesta clandestina donde se ha realizado el decomiso de aproximadamente 120 bebidas alcohólicas prohibidas para su venta y otras sin registro sanitario”, indicó.

Menores entregados a sus padres

Durante el operativo se identificó a 34 menores de edad. De ellos, 29 fueron entregados a sus padres, quienes acudieron al lugar tras ser convocados por sus hijos y firmaron un compromiso de prevención y responsabilidad.

En tanto, cinco menores cuyos padres no se presentaron quedaron bajo la atención de personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Local fue cerrado

Como resultado del operativo, el establecimiento donde se realizaba la fiesta clandestina fue clausurado, mientras que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) procedieron a precintar las puertas del local.

Las autoridades recordaron que este tipo de controles se intensificarán para evitar el consumo de alcohol en menores de edad y prevenir riesgos para adolescentes, especialmente luego de que hace menos de un mes se interviniera otra fiesta clandestina en Achumani donde se rescataron 50 menores de edad.

