Ministra japonesa llega cinco minutos tarde a reunión y ofrece disculpas públicas al país

La ministra de Seguridad Económica de Japón, Kimi Onoda, protagonizó un inusual momento que rápidamente se volvió viral luego de llegar cinco minutos tarde a una reunión del gabinete y ofrecer disculpas públicas a todo el país.

El incidente ocurrió cuando la autoridad fue grabada bajando apresuradamente de un taxi y corriendo hacia el edificio donde se realizaba la reunión gubernamental. En las imágenes se observa a la ministra, de 43 años, avanzando rápidamente con su bolso en la mano mientras un asistente la acompaña.

Posteriormente, Onoda subió corriendo las escaleras del edificio para incorporarse al encuentro del gabinete. Las escenas fueron difundidas en redes sociales y medios internacionales, donde llamaron la atención por la premura de la autoridad.

Tras el episodio, la ministra explicó que el retraso se debió a un accidente de tránsito que provocó un congestionamiento inesperado. “Quedé atrapada en el tráfico debido a un accidente repentino y no podía moverme”, señaló.

La autoridad también ofreció una disculpa pública a todo el país y aseguró que se mantendrá vigilante para responder ante cualquier situación imprevista.

En Japón, la puntualidad es considerada un valor cultural fundamental, por lo que incluso retrasos mínimos suelen generar explicaciones públicas por parte de funcionarios. Pese a ello, varios comentarios en redes sociales elogiaron la rápida reacción de la ministra y calificaron su actitud como “ejemplar”.

