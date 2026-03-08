Ministra japonesa llega cinco minutos tarde a reunión y ofrece disculpas públicas al país

La ministra explicó que el retraso se debió a un accidente de tránsito que provocó un congestionamiento inesperado y ofreció una disculpa pública a todo el país.
08/03/2026 14:34
La ministra de Seguridad Económica de Japón, Kimi Onoda, protagonizó un inusual momento que rápidamente se volvió viral luego de llegar cinco minutos tarde a una reunión del gabinete y ofrecer disculpas públicas a todo el país.
Posteriormente, Onoda subió corriendo las escaleras del edificio para incorporarse al encuentro del gabinete. Las escenas fueron difundidas en redes sociales y medios internacionales, donde llamaron la atención por la premura de la autoridad.
Tras el episodio, la ministra explicó que el retraso se debió a un accidente de tránsito que provocó un congestionamiento inesperado. “Quedé atrapada en el tráfico debido a un accidente repentino y no podía moverme”, señaló.
En Japón, la puntualidad es considerada un valor cultural fundamental, por lo que incluso retrasos mínimos suelen generar explicaciones públicas por parte de funcionarios. Pese a ello, varios comentarios en redes sociales elogiaron la rápida reacción de la ministra y calificaron su actitud como “ejemplar”.
