Evacúan el aeropuerto internacional de Kansas City; suspenden operaciones por alerta de seguridad

Autoridades evacuaron este domingo varias áreas del Aeropuerto Internacional de Kansas City, en el estado de Missouri, tras registrarse una situación de seguridad que obligó a desplegar un amplio operativo policial y suspender temporalmente las operaciones en tierra.

De acuerdo con reportes preliminares, los pasajeros fueron trasladados a salas de espera mientras agentes de seguridad revisaban las instalaciones del aeropuerto. La evacuación se realizó como medida preventiva ante una posible amenaza de bomba, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su naturaleza.

A través de sus redes sociales, el Departamento de Aviación de Kansas City informó que está al tanto del incidente y que se activaron los protocolos de seguridad para proteger a los viajeros y al personal del aeropuerto.

FBI y policía investigan la alerta

Las autoridades aeroportuarias señalaron que la policía del aeropuerto trabaja de forma coordinada con el Federal Bureau of Investigation (FBI) para verificar si existe algún riesgo real y determinar el origen de la alerta.

Según explicaron voceros del aeropuerto, la evacuación permitió a las fuerzas de seguridad realizar un rastreo completo del edificio mientras se desarrollan las investigaciones.

Operaciones suspendidas

Mientras continúan las inspecciones, algunas áreas del aeropuerto permanecen restringidas y las operaciones en tierra fueron suspendidas de manera temporal.

Reportes de medios internacionales indican que los vuelos entrantes y salientes también fueron afectados y que parte del tráfico aéreo fue desviado hacia otros aeropuertos de la región.

Las autoridades pidieron a los pasajeros seguir las instrucciones del personal aeroportuario y mantenerse atentos a los comunicados oficiales mientras se esclarece la situación.

