Evacúan el aeropuerto internacional de Kansas City; suspenden operaciones por alerta de seguridad

A través de sus redes sociales, el Departamento de Aviación de Kansas City informó que está al tanto del incidente y que se activaron los protocolos de seguridad para proteger a los viajeros y al personal del aeropuerto.
08/03/2026 15:46
Autoridades evacuaron este domingo varias áreas del Aeropuerto Internacional de Kansas City, en el estado de Missouri, tras registrarse una situación de seguridad que obligó a desplegar un amplio operativo policial y suspender temporalmente las operaciones en tierra.
FBI y policía investigan la alerta
Las autoridades aeroportuarias señalaron que la policía del aeropuerto trabaja de forma coordinada con el Federal Bureau of Investigation (FBI) para verificar si existe algún riesgo real y determinar el origen de la alerta.
Según explicaron voceros del aeropuerto, la evacuación permitió a las fuerzas de seguridad realizar un rastreo completo del edificio mientras se desarrollan las investigaciones.
Operaciones suspendidas
Mientras continúan las inspecciones, algunas áreas del aeropuerto permanecen restringidas y las operaciones en tierra fueron suspendidas de manera temporal.
Reportes de medios internacionales indican que los vuelos entrantes y salientes también fueron afectados y que parte del tráfico aéreo fue desviado hacia otros aeropuertos de la región.
Las autoridades pidieron a los pasajeros seguir las instrucciones del personal aeroportuario y mantenerse atentos a los comunicados oficiales mientras se esclarece la situación.
