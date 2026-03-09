Repartidores apagan incendio de camioneta con sifones de soda y el video se vuelve viral

Un hecho tan peligroso como insólito ocurrió en la ciudad de Pergamino, cuando una camioneta comenzó a incendiarse en plena vía pública y dos repartidores lograron controlar el fuego utilizando sifones de soda.

El episodio se registró en la intersección de Boulevard Ameghino y Boulevard Alsina, donde una Fiat Toro empezó a prenderse fuego en la zona del motor.

El incendio comenzó en el motor

Según relataron testigos, el conductor del vehículo notó el humo y logró descender a tiempo, incluso alcanzó a retirar algunas pertenencias de la caja de la camioneta.

Intentó controlar el fuego con un matafuego, pero las llamas continuaron creciendo, lo que obligó a buscar ayuda.

La solución más inesperada

En ese momento, dos repartidores de soda que pasaban por el lugar decidieron intervenir.

Los hombres detuvieron su vehículo, bajaron varios cajones con sifones y comenzaron a lanzar chorros de soda directamente contra el fuego, en una improvisada maniobra que muchos describieron como “sodazos” contra las llamas.

La presión del gas y el líquido ayudó a reducir la intensidad del incendio, permitiendo controlar la situación hasta que el fuego disminuyó.

El video se volvió viral

Un vecino grabó el momento con su teléfono celular y el video comenzó a circular rápidamente en WhatsApp y redes sociales, generando sorpresa entre los usuarios por la creatividad de los repartidores.

Afortunadamente no se registraron personas heridas, aunque la camioneta sufrió daños importantes en la parte delantera.

Muchos usuarios destacaron el ingenio y la rápida reacción de los soderos, que evitaron que el incendio se propagara o provocara consecuencias mayores.

