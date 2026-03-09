En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció su intención de prohibir los casinos digitales como parte de una estrategia para combatir la adicción al juego online y proteger la economía de los hogares.

Durante un discurso desde Brasilia, el mandatario expresó su preocupación por el impacto social que generan las apuestas digitales, especialmente en las familias brasileñas.

“No tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias a través del celular”, afirmó el jefe de Estado en un mensaje difundido en redes sociales.

Preocupación por el impacto en los hogares

Lula advirtió que el crecimiento de las apuestas en línea está generando graves problemas económicos y sociales, y señaló que, aunque la mayoría de los jugadores son hombres, las consecuencias afectan principalmente a las mujeres.

“Otro drama que golpea los hogares brasileños es la adicción a las apuestas. Aunque la mayoría de los adictos son hombres, la cuenta recae en las mujeres: es el dinero de la comida, del alquiler, de la escuela y de los niños desapareciendo en la pantalla de un celular”, sostuvo.

El mandatario recordó además que los casinos físicos están prohibidos desde hace décadas en Brasil, por lo que cuestionó que el juego digital pueda llegar a los hogares mediante teléfonos móviles y plataformas en línea.

Pedido a los tres poderes del Estado

El presidente brasileño llamó a trabajar de manera conjunta entre el Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial para enfrentar el problema de las apuestas online.

“Trabajemos juntos para que estos casinos digitales no sigan endeudando a las familias y destruyendo el hogar”, afirmó.

Diversos medios brasileños señalan que el Gobierno analiza diferentes medidas regulatorias, aunque la postura del mandatario apunta a una restricción más fuerte que la simple regulación del sector.

Nueva ley para proteger a menores

En la misma jornada, Lula también promulgó una ley que establece la presunción absoluta de vulnerabilidad en casos de violación de menores de 14 años o personas con enfermedades mentales que no puedan comprender el acto.

La norma modifica el Código Penal brasileño y establece que el consentimiento de la víctima no tiene validez jurídica cuando se trata de menores de 14 años o personas incapaces de ofrecer resistencia.

De acuerdo con el Gobierno brasileño, la ley elimina cualquier margen de interpretación judicial que pueda reducir la responsabilidad penal del agresor, incluso si existiera una relación previa o argumentos sobre la supuesta “experiencia sexual” de la víctima.

