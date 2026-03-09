Bolivia presenta los cinco pilares de su política contra el narcotráfico

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, participa en la 69ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Viena, donde reafirmó el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia con el sistema internacional de fiscalización de drogas y la cooperación multilateral para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.

Durante su intervención ante representantes de los Estados miembros, la autoridad sostuvo que el problema mundial de las drogas se ha vuelto cada vez más complejo y multidimensional.

“El problema mundial de las drogas ya no puede entenderse como un fenómeno aislado. Hoy enfrentamos una realidad que conecta seguridad, salud pública, desarrollo sostenible, estabilidad financiera y gobernanza institucional”, señaló.

Delegación boliviana

La delegación boliviana está encabezada por el ministro Oviedo y cuenta además con la participación del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Paz, y del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda.

Justiniano explicó que Bolivia participa en este foro internacional para exponer su política antidrogas y fortalecer la cooperación internacional frente al crimen organizado transnacional.

“Hoy participamos en el principal órgano del sistema de Naciones Unidas encargado de formular políticas globales frente al problema mundial de las drogas”, afirmó.

Cinco pilares de la política antidrogas

En el encuentro internacional, Bolivia presentó cinco pilares estratégicos que orientan su política antidrogas:

Fortalecimiento institucional y cooperación internacional , con acciones coordinadas contra el crimen organizado.

Control responsable de los cultivos de hoja de coca , mediante monitoreo permanente y trazabilidad.

Planificación estratégica y uso de tecnología para mejorar la eficiencia operativa en la lucha antidrogas.

Prevención y tratamiento desde una perspectiva de salud pública .

Combate a las finanzas del narcotráfico, con acciones dirigidas a desarticular redes de lavado de dinero.

La autoridad destacó que Bolivia actualmente ejerce la presidencia pro témpore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), instancia que busca fortalecer la cooperación regional para realizar investigaciones conjuntas contra el crimen organizado.

Nuevos desafíos globales

Durante su intervención, Oviedo advirtió sobre los nuevos desafíos del narcotráfico a nivel internacional, entre ellos la expansión de drogas sintéticas, el uso de precursores químicos y la utilización de cadenas globales de suministro por parte de organizaciones criminales.

“Enfrentamos economías criminales convergentes que requieren respuestas igualmente integrales”, afirmó.

Finalmente, el ministro reiteró la disposición de Bolivia de seguir trabajando en el sistema multilateral, fortaleciendo la cooperación internacional para enfrentar el problema mundial de las drogas.

