¿Te designaron jurado electoral y no te presentas? Estas son las sanciones

Las personas que sean designadas como jurados electorales para las elecciones en Bolivia tienen la obligación de presentarse el día de la votación, ya que su ausencia puede derivar en sanciones económicas e incluso en restricciones para realizar algunos trámites.

De acuerdo con la normativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, los ciudadanos que no cumplan con esta responsabilidad deben pagar una multa equivalente a Bs 1.650.

Restricciones si no pagan la multa

Además de la sanción económica, las personas que no cumplan con su deber como jurados electorales y no paguen la multa correspondiente podrían enfrentar limitaciones para realizar algunos trámites durante un periodo determinado.

Entre las posibles restricciones se encuentran dificultades para:

Realizar trámites en entidades financieras

Acceder a cargos públicos

Gestionar documentos en instituciones estatales

Estas medidas buscan garantizar que las mesas de votación funcionen con normalidad y que el proceso electoral se desarrolle sin contratiempos.

Una responsabilidad ciudadana

Los jurados electorales cumplen un rol fundamental en la jornada electoral, ya que son los encargados de administrar las mesas de votación, verificar la identidad de los votantes, entregar las papeletas y realizar el conteo de votos al cierre de la jornada.

Por ello, las autoridades electorales recomiendan a las personas designadas informarse con anticipación sobre su mesa de votación y asistir puntualmente el día de las elecciones.

