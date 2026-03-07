TED de La Paz distribuirá maletas electorales desde el 18 de marzo

El Tribunal Electoral Departamental de La Paz iniciará el 18 de marzo la distribución de maletas electorales a 1.308 recintos de votación habilitados para las Elecciones Subnacionales de Bolivia 2026, previstas para el 22 de marzo.

El coordinador del proceso electoral, Juan Luis Vargas, explicó que el material electoral ya está casi listo para iniciar el armado de las maletas que serán enviadas a los diferentes recintos del departamento.

“Ya casi todo está listo para que el martes se haga la entrega de todo este material y se empiece a producir la maleta electoral para que las mismas sean distribuidas a partir del 18 de este mes”, señaló Vargas en entrevista con Bolivia TV, citado por ABI.

Desde el 23 de febrero, el Centro Departamental de Logística en La Paz comenzó a recibir el material electoral correspondiente a los 46 ítems que conforman cada maleta. Entre los elementos pendientes de llegada se encuentran los sobres de seguridad A, B y C, necesarios para completar el proceso de armado.

La distribución del material se realizará con apoyo de notarios electorales y coordinadores de ruta, quienes trasladarán las maletas hacia las provincias bajo custodia militar.

Vargas indicó que las primeras rutas estarán destinadas a los recintos más alejados del departamento, especialmente en territorios indígenas como Puerto Araona y Puerto Madidi, donde el traslado requiere mayor planificación logística.

Con estas acciones, el órgano electoral busca garantizar que todo el material llegue a tiempo a los centros de votación para el desarrollo normal de los comicios subnacionales.

